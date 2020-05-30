На этой неделе глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что графические решения с архитектурой RDNA 2 выйдут в ассортименте от среднего ценового уровня до изделия для энтузиастов. Это означает, что новых видеокарт будет подготовлено несколько. Одна из них, вероятно, на днях засветилась в базе данных южнокорейского сертификационного органа RRA.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: RRA

реклама

Понять, что за продукт скрывается за артикуломили, достаточно сложно, но можно констатировать, что активность на этом направлении в последние недели усилилась. Глава AMD на днях намекнула, что новые дискретные графические решения выйдут в сопоставимые с новыми игровыми консолями Sony и Microsoft сроки – то есть, до конца текущего года.