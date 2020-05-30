Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
На этой неделе глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что графические решения с архитектурой RDNA 2 выйдут в ассортименте от среднего ценового уровня до изделия для энтузиастов. Это означает, что новых видеокарт будет подготовлено несколько. Одна из них, вероятно, на днях засветилась в базе данных южнокорейского сертификационного органа RRA.
рекламаПонять, что за продукт скрывается за артикулом D50101 или D50102, достаточно сложно, но можно констатировать, что активность на этом направлении в последние недели усилилась. Глава AMD на днях намекнула, что новые дискретные графические решения выйдут в сопоставимые с новыми игровыми консолями Sony и Microsoft сроки – то есть, до конца текущего года.
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