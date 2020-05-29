DDR4-6554: за третье место в разгоне памяти развернулась борьба
Выход процессора Intel Core i9-10900K стимулировал повышение активности в сфере экстремального разгона памяти типа DDR4, и борьба за «призовые» места не ослабевает и сейчас. Румынский оверклокер Alex@ro подвинул с третьего места тайваньского соперника HiCookie, который пытался занять его с вечера.
рекламаЕсли азиатский энтузиаст выдал режим DDR4-6454, то европейский конкурент смог пройти валидацию при режиме работы памяти DDR4-6554 при значении таймингов 31-63-63-63-3.
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По традиции, использовался единственный модуль памяти объёмом 8 Гбайт, в данном случае он носил марку Kingston.
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