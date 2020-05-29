На конференции Bernstein глава AMD Лиза Су (Lisa Su) много говорила о перспективах компании на серверном рынке, часть своего выступления она была вынуждена уделить прогнозам по изменению доли рынка в серверном сегменте. Планку в 10% компания по-прежнему рассчитывает преодолеть по итогам второго квартала этого года.

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Источник изображения: AMD

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Если ранее на попытки аналитиков завести разговор о новых целевых показателях в этой области представители AMD уклончиво ссылались на исторические максимумы рыночных позиций, которые превышали 25%, то теперь Лиза Су призывает инвесторов ориентироваться на долю выручки, которую компания сможет получать на серверном рынке. Сейчас она близка к 15%, но в ближайшие три или четыре года AMD рассчитывает увеличить эту долю до 30% от совокупной выручки.

Попутно глава AMD напомнила, что клиенты уже получают образцы серверных процессоров EPYC третьего поколения (Milan), использующих архитектуру Zen 3. Их массовые поставки будут развёрнуты в конце четвёртого квартала текущего года, как и ожидалось. О потребительских процессорах с архитектурой Zen 3 на мероприятии ничего сказано не было.