На конференции Bernstein главе AMD Лизе Су (Lisa Su) пришлось ответить на вопрос ведущего об оценке конкурентной обстановки на рынке. Во-первых, она заявила, что ценовые войны не идут на пользу компаниям, и «людям это не нравится». Во-вторых, она считает, что совокупность предлагаемых процессорами AMD технологий привлекает покупателей гораздо больше, чем их цена, особенно в серверном сегменте.

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Источник изображения: AdoredTV

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По её словам, когда процессоры AMD не были конкурентоспособными, цены приходилось сбрасывать, поскольку клиенты не могли добиться дальнейшей экономии при их эксплуатации, последний из факторов не мотивировал их к покупке. Глава компании убеждена, что AMD сможет и дальше предлагать конкурентоспособные продукты, попутно увеличивая выручку и норму прибыли.