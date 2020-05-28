MSI возвращает до 7000 рублей при покупке акционных товаров
Компания MSI в России устраивает акцию, которая продлится до 6 июня 2020 года. В рамках специального предложения производитель возвращает пользователям часть средств при покупке некоторых продуктов. Максимальная сумма кэшбэка составляет 7000 рублей.
Принять участие в акции могут жители Российской Федерации возрастом от 18 лет, у которых есть действующий счёт в банке в национальной валюте. Чтобы получить кэшбек, нужно приобрести комплект Duo Combo или Trio Combo. Первый включает центральный процессор и материнскую плату, а второй – ещё и корпус для персонального компьютера.
В акции принимают участие настольные процессоры Intel девятого поколения, корпуса MPG SEKIRA и MPG GUNGNIR, а также ряд материнских плат на базе чипсета Intel Z390. Со всеми акционными товарами и суммой кэшбэка вы можете ознакомиться на главной странице акции, перейдя по этой ссылке.
Для того чтобы получить кэшбек, нужно заполнить соответствующую заявку на сайте компании. Пользователю необходимо прикрепить копию счёта-фактуры, фотографию серийного номера и указать реквизиты банковского счёта. Средства будут возвращены после одобрения заявки. С детальными условиями акции вы можете ознакомиться тут.
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