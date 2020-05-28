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MSI возвращает до 7000 рублей при покупке акционных товаров

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Компания MSI в России устраивает акцию, которая продлится до 6 июня 2020 года. В рамках специального предложения производитель возвращает пользователям часть средств при покупке некоторых продуктов. Максимальная сумма кэшбэка составляет 7000 рублей.



Принять участие в акции могут жители Российской Федерации возрастом от 18 лет, у которых есть действующий счёт в банке в национальной валюте. Чтобы получить кэшбек, нужно приобрести комплект Duo Combo или Trio Combo. Первый включает центральный процессор и материнскую плату, а второй – ещё и корпус для персонального компьютера.

В акции принимают участие настольные процессоры Intel девятого поколения, корпуса MPG SEKIRA и MPG GUNGNIR, а также ряд материнских плат на базе чипсета Intel Z390. Со всеми акционными товарами и суммой кэшбэка вы можете ознакомиться на главной странице акции, перейдя по этой ссылке.

Для того чтобы получить кэшбек, нужно заполнить соответствующую заявку на сайте компании. Пользователю необходимо прикрепить копию счёта-фактуры, фотографию серийного номера и указать реквизиты банковского счёта. Средства будут возвращены после одобрения заявки. С детальными условиями акции вы можете ознакомиться тут.
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Pa4an
15:20
неее слишком жестоко, планета и так нагревается и лизасу не допустит массового возгорания ануса у любителей интела
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 (Vermeer) могут быть произведены по 5-нм нормам вместо 7-нм
Twisted Evil
15:19
Украл мой коммент.(((
Intel обещает в 2021 году выпустить процессор с поддержкой DDR5 и PCI-Express 5.0
Ahmed
15:19
Нет, в стоке он на уровне 3300X.
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Андрей Титов
15:19
и то верно
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Kopcheniy
15:18
Санитаров сюда!
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
1injener
15:18
Так, в чем плюс. В дополнительной премии Лизе Су?
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
warmuza
15:18
Ну может. Я ориентировался на их тесты, ну и скинул 5% на всякий случай
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Slava Bukov
15:17
Полыхайте СИНЕЖОПЫЕ!
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Ahmed
15:17
Плюс для маркетинговый отдела. Именно поэтому у каждой компании свои нанометры.
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Civilian
15:17
Ровно поэтому если они изначально точились под 7нм, то менять техпроцесс это верный способ налажать по-крупному. Это достаточно много рабоыт и много тестирования. Скажем так, история показывает что та...
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 (Vermeer) могут быть произведены по 5-нм нормам вместо 7-нм
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