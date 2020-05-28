Поскольку новыми видеокартами потребительского класса AMD и NVIDIA в этом полугодии общественность не порадуют, оверклокерам приходится рассчитывать на сочетание уже имеющихся видеокарт и новых процессоров, последними из которых на рынок вышли продукты Intel серии Comet Lake-S. Греческий энтузиаст OGS объединил в одной системе видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX серии Hall of Fame и инженерный образец десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, OGS

реклама

Видеокарту при помощи жидкого азота удалось разогнать до 2745/17200 МГц, аналогичный метод охлаждения позволил центральному процессору на частоте 7.0 ГГц сохранить активность всех десяти ядер и Hyper-Threading. Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в 3DMark11 Performance с результатом 57 830 баллов. По крайней мере, среди систем с одиночными видеокартами ему нет равных, хотя в глобальном зачёте результат соответствует лишь десятому месту.