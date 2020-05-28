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GeForce RTX 2080 Ti напомнила о себе на частотах 2745/17200 МГц при помощи Core i9-10900K

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Поскольку новыми видеокартами потребительского класса AMD и NVIDIA в этом полугодии общественность не порадуют, оверклокерам приходится рассчитывать на сочетание уже имеющихся видеокарт и новых процессоров, последними из которых на рынок вышли продукты Intel серии Comet Lake-S. Греческий энтузиаст OGS объединил в одной системе видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX серии Hall of Fame и инженерный образец десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Видеокарту при помощи жидкого азота удалось разогнать до 2745/17200 МГц, аналогичный метод охлаждения позволил центральному процессору на частоте 7.0 ГГц сохранить активность всех десяти ядер и Hyper-Threading. Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в 3DMark11 Performance с результатом 57 830 баллов. По крайней мере, среди систем с одиночными видеокартами ему нет равных, хотя в глобальном зачёте результат соответствует лишь десятому месту.

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экстремальный разгон geforce rtx 2080 ti 3dmark11 core i9-10900k
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mazahakaruss
12:20
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Shock Memes
12:20
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Maks Panteleev
12:19
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BeyGadov
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Каа
12:15
На не разгонном проце пофигу... один хрен его вставят в В- или Н-мать под дешёвенький кулерок и забудут на долгие годы дорогу в корпус...пока там не заклинит от пыли вентилятор.
В случае с Core i5-10400 выбор степпинга влияет на тип термоинтерфейса
smaximaa
12:15
Неужели опять термоконча? оО
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Adam Smith
12:15
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mazahakaruss
12:15
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В случае с Core i5-10400 выбор степпинга влияет на тип термоинтерфейса
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