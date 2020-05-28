GeForce RTX 2080 Ti напомнила о себе на частотах 2745/17200 МГц при помощи Core i9-10900K
Поскольку новыми видеокартами потребительского класса AMD и NVIDIA в этом полугодии общественность не порадуют, оверклокерам приходится рассчитывать на сочетание уже имеющихся видеокарт и новых процессоров, последними из которых на рынок вышли продукты Intel серии Comet Lake-S. Греческий энтузиаст OGS объединил в одной системе видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX серии Hall of Fame и инженерный образец десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K.
рекламаВидеокарту при помощи жидкого азота удалось разогнать до 2745/17200 МГц, аналогичный метод охлаждения позволил центральному процессору на частоте 7.0 ГГц сохранить активность всех десяти ядер и Hyper-Threading. Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в 3DMark11 Performance с результатом 57 830 баллов. По крайней мере, среди систем с одиночными видеокартами ему нет равных, хотя в глобальном зачёте результат соответствует лишь десятому месту.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила