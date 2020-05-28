Как мы уже отмечали сегодня, на мероприятии Cowen интересы NVIDIA представляла финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), и все попытки ведущего направить беседу в русло обсуждения игровых версий Ampere она стойко игнорировала.

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Источник изображения: NVIDIA

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Единственный раз, когда она дала слабину, речь зашла о новой форме презентации продуктов, которую обкатали во время «кухонной трансляции» в середине мая, когда основатель компании представил серверные продукты с архитектурой Ampere. Какой сакральный смысл несли выступившие декорациями заднего плана игровые видеокарты, до сих пор оставалось только догадываться.

Колетт Кресс пояснила, что NVIDIA уже двенадцать недель работает в удалённом режиме, и проведение презентаций и мероприятий в онлайн-формате ничуть не смущает руководство, что и подтверждается «кухонной трансляцией» главы компании. NVIDIA с надеждой и нетерпением ждёт как начала нового учебного года, так и сезона предрождественских распродаж. В третьем квартале традиционно проводятся игровые конференции, и даже если они в этом году переедут в онлайн, NVIDIA это ничуть не смутит.