Core i9-10900K обновил рекорд Cinebench R15 на частоте 7.0 ГГц
Американский энтузиаст Splave явно не пожелал ограничиваться экспериментами по экстремальному разгону Core i9-10900K, которые были приурочены к дебюту десятиядерного флагмана семейства Comet Lake-S. Оверклокер продолжает настойчиво познавать пределы возможностей новинки.
рекламаПри помощи жидкого азота ему удалось разогнать процессор до 7.0 ГГц с сохранением активности всех десяти ядер и Hyper-Threading, при этом в тесте Cinebench R15 результат составил 3897 баллов.
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Это лучшее достижение не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с десятью баллами. Наличие модулей памяти в шести слотах на иллюстрации не должно вводить читателя в заблуждение – в действительности были задействованы только два модуля по 8 Гбайт в двухканальном режиме, остальные разъёмы были заняты специализированными «заглушками».
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