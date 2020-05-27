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Core i9-10900K обновил рекорд Cinebench R15 на частоте 7.0 ГГц

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Американский энтузиаст Splave явно не пожелал ограничиваться экспериментами по экстремальному разгону Core i9-10900K, которые были приурочены к дебюту десятиядерного флагмана семейства Comet Lake-S. Оверклокер продолжает настойчиво познавать пределы возможностей новинки.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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При помощи жидкого азота ему удалось разогнать процессор до 7.0 ГГц с сохранением активности всех десяти ядер и Hyper-Threading, при этом в тесте Cinebench R15 результат составил 3897 баллов.

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Источник изображения: HWBot, Splave

Это лучшее достижение не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с десятью баллами. Наличие модулей памяти в шести слотах на иллюстрации не должно вводить читателя в заблуждение – в действительности были задействованы только два модуля по 8 Гбайт в двухканальном режиме, остальные разъёмы были заняты специализированными «заглушками».

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Теги

экстремальный разгон cinebench r15 core i9-10900k
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Evgeniy Som
13:19
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enzolas
13:18
Правильно говорить шэдоу оф ве тубм рэйдер!
Состоялся релиз Mortal Kombat 11 Aftermath
nsvlnyy
13:16
И это же фото было в новости что асрок использует фотошоп в результатах разгона
Core i9-10900K обновил рекорд Cinebench R15 на частоте 7.0 ГГц
Жорж Граф
13:16
Я его на 11.11 покупал за 125 чё ты гонишь ! Подешевел он пздев
Xiaomi Redmi Note 8 потерял в цене 80 долларов с начала продаж
Иоанн Грозный
13:16
да давай и сразу покупать по 2 карты, две материнки, 2бп и всего вообще по 2, че мелочиться то, у любого нормального компьютерзика еще и дизельный генератор (2), и спутниковый интернет (2) и запас еды...
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Inttz
13:16
Походу и самый лучший комментатор лучшего сайта на месте
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t-dirt
13:15
говно кулер на говно защёлках. на дворе 2020, а у них до сих пор пластиковые клипсы - стыдоба. с такими сверх доходами сделать с нормальным винтовым креплением и бекплейтом - как два пальца, но интел ...
Фирменный кулер Intel TS15A к выходу Comet Lake сменил только оформление упаковки
enzolas
13:14
Ну да как в SW: Jedi Fallen Order. Очень уж сокрушались, что герой белый мужчина, не интересный говорили.
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Jaster
13:14
среди всех процессоров с десятью баллами?
Core i9-10900K обновил рекорд Cinebench R15 на частоте 7.0 ГГц
enzolas
13:13
Вот это поворот, авторы двигают лесбийскую тему в игре и вдруг ее запретили там где придерживаются радикально традиционных взглядов? Неожиданно! Я понимаю, что авторы хотят этим сделать приятное меньш...
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