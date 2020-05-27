В этом году фирменный охладитель Intel TS15A будет отмечать пятилетний юбилей, но списывать его со счетов рано даже после выхода на рынок процессоров Comet Lake в исполнении LGA 1200. Уведомление на сайте производителя говорит о том, что конструктивно этот кулер совместим с материнскими платами, оснащёнными разъёмом LGA 1200.

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Источник изображения: Intel

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Это вполне закономерно, ведь расположение крепёжных отверстий после смены конструктивного исполнения процессоров Intel осталось прежним. Имеется и запас по TDP – для данного охладителя он достигает 130 Вт.

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Источник изображения: Intel

В итоге, все изменения в рамках обновления TS15A свелись к иному оформлению коробки. На лицевой стороне теперь нет упоминания о конструктивном исполнении LGA 1151.

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Источник изображения: Intel

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Задняя сторона коробки содержит пояснения о совместимости с процессорами в исполнении LGA 1150, LGA 1151 и LGA 1200. Такую систему охлаждения можно купить за $26, если ориентироваться на рекомендации Intel. Как правило, таким предложением пользуются сборщики компьютеров.