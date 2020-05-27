Oppo наращивает потенциал для разработки собственных процессоров
Под давлением американских санкций Huawei в скором времени может отказаться без собственных процессоров HiSilicon, которые устанавливаются в мобильные устройства первой марки. Профильное подразделение Huawei функционирует уже десять лет, но без доступа к конвейеру TSMC оно может утратить статус разработчика процессоров, который на передовые технологии переходит в числе первых клиентов тайваньского контрактного производителя.
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Xiaomi ведёт разработку собственных процессоров с 2014 года, но дальше изделий первого поколения в 2017 году этот эксперимент не зашёл. Как далеко удастся продвинуться на этом направлении Oppo, остаётся только предполагать, но путь этот займёт несколько лет. Специалисты по разработке процессоров для Oppo будут работать в Шанхае, как уточняет источник.
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