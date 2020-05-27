Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Oppo наращивает потенциал для разработки собственных процессоров

+
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Под давлением американских санкций Huawei в скором времени может отказаться без собственных процессоров HiSilicon, которые устанавливаются в мобильные устройства первой марки. Профильное подразделение Huawei функционирует уже десять лет, но без доступа к конвейеру TSMC оно может утратить статус разработчика процессоров, который на передовые технологии переходит в числе первых клиентов тайваньского контрактного производителя.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Издание Nikkei Asian Review сообщает, что с прошлого года китайская компания Oppo, которая на домашнем рынке смартфонов давно «дышит в затылок» Huawei, переманивает специалистов по разработке процессоров из MediaTek, HiSilicon, Xiaomi и Qualcomm.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Xiaomi ведёт разработку собственных процессоров с 2014 года, но дальше изделий первого поколения в 2017 году этот эксперимент не зашёл. Как далеко удастся продвинуться на этом направлении Oppo, остаётся только предполагать, но путь этот займёт несколько лет. Специалисты по разработке процессоров для Oppo будут работать в Шанхае, как уточняет источник.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

huawei oppo hisilicon китайские смартфоны
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Фирменный кулер Intel TS15A к выходу Comet Lake сменил только оформление упаковки
1
Oppo наращивает потенциал для разработки собственных процессоров
+
У руководства Intel нет аллергии на услуги сторонних производителей
1
Intel пропустила первое поколение 10-нм технологии в настольном сегменте
+
Intel подтверждает намерения выпустить в следующем году 10-нм процессоры Sapphire Rapids
4
Количество 10-нм продуктов Intel в этом году увеличится до десяти наименований
1
Штатные охладители процессоров Intel Comet Lake-S стали чёрными
43

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 287
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 117
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
287
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
63
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
41
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
31
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
5

Сейчас обсуждают

enzolas
12:50
Ну как чего, эта жи биквайта! Он качиства нисет! Он тихий и классный и пофиг, что на весь комп у тебя 50 тыс. надо купить БП за десятку и корпус за десятку! Два по десять! Наше все.
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
enzolas
12:49
Свистеть эта вертушка будет только в путь.
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
Гржегорж Бржешчичикевич
12:48
Синдром клинического линукса головного мозга
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
Kasyan
12:47
АМД: Делает новый процессор под старый сокет. Интел: Делает новый сокет под старый процессор!
Российские цены новых процессоров Intel Core 10-го оказались гораздо выше рекомендованных
mrdratik
12:47
Суть этого дермица в том, что оно должно быть стабильным, дабы гугл его продвигал. Другой вопрос в том, что оверклоцкерс может себе позволить постить подобные статьи. Пожалуй, пора попрощаться с данны...
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
ffe
12:47
>>GPU имеет 24 вычислительных блока (1536 потоковых процессоров) ... 3 ГБ видеопамяти --- Если хотя б 14-16 блоков оставят, то за соточку так-то норм. Убийца убитых gtx1060/3gb с авито.
AMD выпустит сверхбюджетную видеокарту RX 5300, предназначенную для десктопных ПК
enzolas
12:46
Нет, лучше имея ограниченный бюджет заплатить за никому не нужный БП на 550 ватт от сисоник и корпус за девятку. Угу. Вместо того что бы купить нормальное видео. Deepcool Matrexx 55 передает привет и ...
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
N1ghtwish
12:46
"Почему когда амд был кипятильником ему это в упрек ставили" Наверное потому, что АМД и производительность показывал в районе днища, не? А в играх АМД и сейчас не обогнала интел и способна конкурирова...
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Andrey Kochetkov
12:45
Какая разница между 1660 и 1660 супер?
AMD предлагает забыть про видеокарты, оснащённые 4 Гбайт памяти
enzolas
12:45
Угу, а блок и корпус за 9к соответствуют не дороже :D 3500X|2600|1600 в помощь, будет еще и дешевле.
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем