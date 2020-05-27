Под давлением американских санкций Huawei в скором времени может отказаться без собственных процессоров HiSilicon, которые устанавливаются в мобильные устройства первой марки. Профильное подразделение Huawei функционирует уже десять лет, но без доступа к конвейеру TSMC оно может утратить статус разработчика процессоров, который на передовые технологии переходит в числе первых клиентов тайваньского контрактного производителя.

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Издание Nikkei Asian Review сообщает, что с прошлого года китайская компания Oppo, которая на домашнем рынке смартфонов давно «дышит в затылок» Huawei, переманивает специалистов по разработке процессоров из MediaTek, HiSilicon, Xiaomi и Qualcomm.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Xiaomi ведёт разработку собственных процессоров с 2014 года, но дальше изделий первого поколения в 2017 году этот эксперимент не зашёл. Как далеко удастся продвинуться на этом направлении Oppo, остаётся только предполагать, но путь этот займёт несколько лет. Специалисты по разработке процессоров для Oppo будут работать в Шанхае, как уточняет источник.