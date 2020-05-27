Количество 10-нм продуктов Intel в этом году увеличится до десяти наименований
На одном из мероприятий для инвесторов в этом году представители Intel уже заявляли, что до конца года выйдет девять новых 10-нм продуктов данной марки. Вице-президент Intel по финансам и директор по связям с инвесторами Трей Кэмпбелл (Trey Campbell) на мероприятии Cowen назвал уже более смелый прогноз. По его словам, в этом году Intel выпустит от девяти до десяти 10-нм продуктов.
рекламаЕстественно, что в таком контексте Intel готова говорить преимущественно о тех 10-нм продуктах, которые нам хорошо знакомы. Уже поставляются мобильные процессоры Ice Lake и компоненты для базовых станций семейства Snow Ridge, в начале третьего квартала начнутся поставки процессоров Tiger Lake для ноутбуков. В конце четвёртого квартала будут представлены серверные процессоры Ice Lake-SP.
За кадром остаются дискретные графические процессоры DG1, экономичные процессоры Jasper Lake и Elkhart Lake, а также мобильные Lakefield, поставки которых постоянно откладываются. Ещё пара позиций в списке 10-нм новинок Intel остаётся свободной, но их могут занять и производные варианты от уже перечисленных изделий. Можно рассчитывать и на поздний анонс настольных Ice Lake-X, но он наверняка выпадет уже на следующий год.
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