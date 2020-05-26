AMD противопоставила мобильные процессоры Renoir изделиям Intel семейства Coffee Lake-H
Компания AMD в служебном разделе сайта для партнёров уже разместила новые рекламные материалы, предназначенные для продвижения гибридных мобильных процессоров Renoir серии H с уровнем TDP до 45 Вт включительно. В качестве противников выбраны не самые свежие 14-нм процессоры Coffee Lake-H, вышедшие год назад.
рекламаЕстественно, AMD заявляет о превосходстве своих изделий в популярных играх. Отмечается, что ноутбуки на базе процессоров Ryzen 7 4800H и Ryzen 5 4600H в киберспортивных дисциплинах держат частоту обновления сцены на уровне, значительно превышающем 90 кадров в секунду. В популярных играх класса AAA частота обновления сцены заметно превышает 60 кадров в секунду.
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Мерилом общего уровня производительности традиционно выступает Cinebech, здесь Renoir тоже оказывается на высоте, как и в приложениях, имеющих отношение к созданию цифрового контента.
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