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AMD противопоставила мобильные процессоры Renoir изделиям Intel семейства Coffee Lake-H

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Компания AMD в служебном разделе сайта для партнёров уже разместила новые рекламные материалы, предназначенные для продвижения гибридных мобильных процессоров Renoir серии H с уровнем TDP до 45 Вт включительно. В качестве противников выбраны не самые свежие 14-нм процессоры Coffee Lake-H, вышедшие год назад.

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Источник изображения: AMD

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Естественно, AMD заявляет о превосходстве своих изделий в популярных играх. Отмечается, что ноутбуки на базе процессоров Ryzen 7 4800H и Ryzen 5 4600H в киберспортивных дисциплинах держат частоту обновления сцены на уровне, значительно превышающем 90 кадров в секунду. В популярных играх класса AAA частота обновления сцены заметно превышает 60 кадров в секунду.

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Источник изображения: AMD

Мерилом общего уровня производительности традиционно выступает Cinebech, здесь Renoir тоже оказывается на высоте, как и в приложениях, имеющих отношение к созданию цифрового контента.

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