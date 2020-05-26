Компания AMD в служебном разделе сайта для партнёров уже разместила новые рекламные материалы, предназначенные для продвижения гибридных мобильных процессоров Renoir серии H с уровнем TDP до 45 Вт включительно. В качестве противников выбраны не самые свежие 14-нм процессоры Coffee Lake-H, вышедшие год назад.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Источник изображения: AMD

реклама

Естественно, AMD заявляет о превосходстве своих изделий в популярных играх. Отмечается, что ноутбуки на базе процессоров Ryzen 7 4800H и Ryzen 5 4600H в киберспортивных дисциплинах держат частоту обновления сцены на уровне, значительно превышающем 90 кадров в секунду. В популярных играх класса AAA частота обновления сцены заметно превышает 60 кадров в секунду.

реклама

Источник изображения: AMD

Мерилом общего уровня производительности традиционно выступает Cinebech, здесь Renoir тоже оказывается на высоте, как и в приложениях, имеющих отношение к созданию цифрового контента.