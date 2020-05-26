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Radeon RX 580 обновил рекорд 3DMark11 Extreme в связке с Core i9-9900K

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Российский энтузиаст 12 уже давно экспериментирует с экстремальным разгоном видеокарты Radeon RX 580 производства Asus, на этот раз при помощи системы фазового перехода каскадного типа её удалось разогнать до 1770/9040 МГц при напряжении 1.42 В. Тест 3DMark11 Extreme видеокарта прошла с результатом 8379 баллов, что является лучшим достижением в модельном зачёте.

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Источник изображения: HWBot, 12

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Центральный процессор Intel Core i9-9900K охлаждался аналогичным образом, его частоту удалось повысить до 6.0 ГГц с сохранением активности всех восьми ядер и Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, 12

Надеемся, что наступление календарного лета не вынудит сочинского энтузиаста снизить активность на поприще экстремального разгона.

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экстремальный разгон radeon rx 580 core i9-9900k 3dmark11
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