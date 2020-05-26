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Intel не готова отказаться от поддержки киберспорта

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На годовом собрании акционеров Intel руководству компании был задан вопрос о целесообразности расходования средств на поддержку киберспортивных мероприятий. Автор ставил под сомнение способность такой формы маркетинговой активности увеличить продажи компонентов Intel.

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Источник изображения: Intel

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Представители Intel невозмутимо ответили, что компания уже более пятнадцати лет оказывает поддержку компьютерным видам спорта. Соответствующие бюджеты направляются на те области маркетинга, который связан с продукцией Intel. Последняя позволяет сформировать «лучшие в мире технологии, которые раздвигают границы спорта». Лидерство компании на конечных рынках позволит определить будущее гейминга и расширить киберспортивный рынок. Другими словами, от поддержки киберспортсменов компания отказываться не готова.

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ZEN3
07:44
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t-dirt
07:43
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Inqizitor
07:41
За ваших 60 тыс. можно брать, дороже - никакого смысла нет.
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ZEN3
07:40
240 ssd надо ставить, быстро засирают.
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t-dirt
07:39
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