На годовом собрании акционеров Intel руководству компании был задан вопрос о целесообразности расходования средств на поддержку киберспортивных мероприятий. Автор ставил под сомнение способность такой формы маркетинговой активности увеличить продажи компонентов Intel.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Источник изображения: Intel

реклама

Представители Intel невозмутимо ответили, что компания уже более пятнадцати лет оказывает поддержку компьютерным видам спорта. Соответствующие бюджеты направляются на те области маркетинга, который связан с продукцией Intel. Последняя позволяет сформировать «лучшие в мире технологии, которые раздвигают границы спорта». Лидерство компании на конечных рынках позволит определить будущее гейминга и расширить киберспортивный рынок. Другими словами, от поддержки киберспортсменов компания отказываться не готова.