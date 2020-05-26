Intel не готова отказаться от поддержки киберспорта
На годовом собрании акционеров Intel руководству компании был задан вопрос о целесообразности расходования средств на поддержку киберспортивных мероприятий. Автор ставил под сомнение способность такой формы маркетинговой активности увеличить продажи компонентов Intel.
рекламаПредставители Intel невозмутимо ответили, что компания уже более пятнадцати лет оказывает поддержку компьютерным видам спорта. Соответствующие бюджеты направляются на те области маркетинга, который связан с продукцией Intel. Последняя позволяет сформировать «лучшие в мире технологии, которые раздвигают границы спорта». Лидерство компании на конечных рынках позволит определить будущее гейминга и расширить киберспортивный рынок. Другими словами, от поддержки киберспортсменов компания отказываться не готова.
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