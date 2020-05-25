На годовом собрании акционеров в адрес руководства корпорации Intel звучали самые разные вопросы, некоторые из них были сформулированы весьма причудливо, но это не смущало отвечающих.

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Источник изображения: Intel

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Кто-то из акционеров на полном серьёзе поинтересовался, не могли ли проблемы с разработкой и массовым производством памяти типа Optane служить причиной задержки в освоении 10-нм техпроцесса. Как пояснила Intel, эти явления между собой никак не связаны. В этом году компания продолжит наращивать долю 10-нм продуктов, всего за год будет выпущено девять новых 10-нм изделий. На собрании акционеров компания решилась назвать три из них: уже предлагаемые Atom P5900 для базовых станций сетей 5G (Snow Ridge), готовящиеся выйти в середине года мобильные процессоры Tiger Lake и чуть более поздние серверные процессоры Ice Lake-SP.

Выпуском 10-нм продукции сейчас занято два предприятия, в скором времени к ним присоединится предприятие в штате Аризона. Как ранее отмечали представители Intel, доля 10-нм продукции по итогам года всё равно не сможет превысить пропорцию, которую на конвейере занимают 14-нм изделия.