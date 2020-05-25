Китайская компания Huawei Technologies попала под вторую волну американских санкций, которые лишают её доступа к передовым литографическим технологиям для производства собственных процессоров. Агентство Bloomberg со ссылкой на издание Korea Economic Daily сообщает, что Huawei требует от Samsung и SK Hynix гарантий непрерывности поставок микросхем памяти в случае ужесточения американских санкций.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

Обе корейские компании в совокупности обеспечивают 70% потребности мирового рынка оперативной памяти, по этой причине Huawei сильно от них зависит. Китайский гигант остаётся одним из пяти крупнейших потребителей памяти этих двух марок, он ежегодно тратит до $8,1 млрд на покупку микросхем DRAM и NAND. Источник утверждает, что представители Huawei обратились к китайским подразделениям Samsung и SK Hynix за предоставлением гарантий на поставку памяти в будущем, но Samsung подобные слухи опровергла, а SK Hynix просто не стала комментировать. Сообщается, что сейчас Huawei усиленно закупает микросхемы памяти, чтобы создать некоторый запас на случай ужесточения американских санкций.