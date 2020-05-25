Настольные процессоры Intel и AMD с большим количеством ядер отличаются своим ассортиментом, и это позволяет отдельным моделям сокращать количество конкурентов в своей «весовой категории», когда речь заходит об экстремальном разгоне. Например, Ryzen Threadripper 3960X обладает 24 ядрами, и таким количеством ядер могут похвастать лишь некоторые модели – у остальных оно либо меньше, либо больше.

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Источник изображения: HWBot, keeph8n

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Американский энтузиаст keeph8n взялся за экстремальный разгон такого процессора, и при помощи жидкого азота поднял частоту до 5.1 ГГц с сохранением активности всех 24 ядер и 48 потоков.

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Источник изображения: HWBot, keeph8n

Первые места процессор занял не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 24 ядрами. Количество рекордов перевалило за два десятка – настолько продуктивной оказалась серия экспериментов.