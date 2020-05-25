Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen Threadripper 3960X обновил серию рекордов на частоте 5.1 ГГц

+
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Настольные процессоры Intel и AMD с большим количеством ядер отличаются своим ассортиментом, и это позволяет отдельным моделям сокращать количество конкурентов в своей «весовой категории», когда речь заходит об экстремальном разгоне. Например, Ryzen Threadripper 3960X обладает 24 ядрами, и таким количеством ядер могут похвастать лишь некоторые модели – у остальных оно либо меньше, либо больше.

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Источник изображения: HWBot, keeph8n

реклама

Американский энтузиаст keeph8n взялся за экстремальный разгон такого процессора, и при помощи жидкого азота поднял частоту до 5.1 ГГц с сохранением активности всех 24 ядер и 48 потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, keeph8n

Первые места процессор занял не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 24 ядрами. Количество рекордов перевалило за два десятка – настолько продуктивной оказалась серия экспериментов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон ryzen threadripper 3960x
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Ryzen Threadripper 3960X обновил серию рекордов на частоте 5.1 ГГц
+
GlobalFoundries расширит сотрудничество с американскими силовыми ведомствами
+
Tronsmart представила наушники на чипе Qualcomm с УФ стерилизацией
2
Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов
16
Курс акций NVIDIA обновил исторический максимум
14
Intel Core i9-10900K на частоте 7080 МГц обновил серию рекордов
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 23
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 94
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами
57
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
8
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
+
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
1

Сейчас обсуждают

Tyconcat
09:07
феня а эксель у тебя 365 или обычный? и почему нельзя попросить фотошоп - а то рили коробка от 8400 не очень
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
Андрей Андронов
09:06
Бесплатная раздача. Клоуны
Эксклюзивно на консоли PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV, PS plus не требуется
Кирилл Гурко
09:06
Купив 3600 и б450 можно потом поменять его на зен3 проц, а 10400 на что на ай9 по неадекватной цене? Никому не нужен этот интол
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
ultrafx
09:05
Что-то не могу сходу вспомнить, чего невидия разработали, что бы двигало куда-то какой-то прогресс. На всякий случай скажу сразу, физикс и рейтрейсинг разработали не в невидия. Ах да, длсс тоже оказал...
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
enzolas
09:04
Через пол года новый Интел. Так что не расслабляйтесь.
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Moren
09:04
А с чем сравнивать? Сравнивают всегда с актуальными процессорами конкурента.
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
ACDCOVER
09:01
Частично согласен. Но ведь повышенная тактовая частота(разгон) способна ускорить ПСП. Вопрос лишь в том насколько это будет стабильно работать? ;)
Эксперты Gecid выяснили, можно ли поиграть в World of Tanks, Overwatch и PUBG на старом офисном процессоре
1injener
09:01
4GHz i5-10400 можно считать равным R5 3600X 4.4GHz в игровой производительности. Вопрос сколько нужно мегагерц R5 3600XT, что-бы быть равным i5-10600K 4.5? По моим подсчётам нужно не меньше 5, и то, е...
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
enzolas
09:01
Не в техпроцессе, а в архитектуре и в то же время она не ложится на 10 нм, что для них же является минусом.
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
porsche.911
08:59
Пускаешь в лужу ветры? к чему твой бессмысленный комментарий?
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем