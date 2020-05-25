AMD Ryzen Threadripper 3960X обновил серию рекордов на частоте 5.1 ГГц
Настольные процессоры Intel и AMD с большим количеством ядер отличаются своим ассортиментом, и это позволяет отдельным моделям сокращать количество конкурентов в своей «весовой категории», когда речь заходит об экстремальном разгоне. Например, Ryzen Threadripper 3960X обладает 24 ядрами, и таким количеством ядер могут похвастать лишь некоторые модели – у остальных оно либо меньше, либо больше.
рекламаАмериканский энтузиаст keeph8n взялся за экстремальный разгон такого процессора, и при помощи жидкого азота поднял частоту до 5.1 ГГц с сохранением активности всех 24 ядер и 48 потоков.
реклама
Первые места процессор занял не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 24 ядрами. Количество рекордов перевалило за два десятка – настолько продуктивной оказалась серия экспериментов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила