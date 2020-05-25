GlobalFoundries расширит сотрудничество с американскими силовыми ведомствами
Ресурс DigiTimes только к началу этой недели обратил внимание на заявление GlobalFoundries, в котором компания признавалась в намерениях углубить сотрудничество с американскими силовыми ведомствами на предприятии Fab 8, которое расположено в штате Нью-Йорк. Производственные стандарты будут приведены в соответствие с требованиями ITAR и EAR, которые позволят предприятию выпускать продукцию для оборонного применения. Утверждается, что Fab 8 станет передовым предприятием в стране, соответствующим этим требованиям.
рекламаС момента строительства до текущего времени GlobalFoundries в развитие Fab 8 вложила около $13 млрд. Не секрет, что компания принадлежит инвестиционному фонду Mubadala Development Company из ОАЭ, но американские власти эти фактом ничуть не смущены, если судить по оптимизму самой GlobalFoundries. В 2018 году Fab 8 производила 14-нм изделия, для компании в целом самым передовым является 12-нм техпроцесс. Пока TSMC строит в Аризоне своё предприятие для выпуска 5-нм технологии, заказчики из оборонной сферы смогут выпускать свои изделия на Fab 8 компании GlobalFoundries.
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