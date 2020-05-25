Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов

+
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

По всем законам жанра, немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), более известный как Der8auer, не мог обойти стороной вопрос скальпирования процессора Intel Core i9-10900K и последующей замены штатного термоинтерфейса на так называемый жидкий металл. Соответствующий эксперимент был проведён и тщательно задокументирован на видео.

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Источник изображения: YouTube, Der8auer

реклама

Для снятия крышки с процессора Core i9-10900K сгодилась уже существующая версия приспособления Delid Die Mate 2, не потребовался даже нагрев крышки феном, но сдвиг теплораспределителя был осуществлён в два захода, с переустановкой относительно начального положения на 180 градусов.

реклама

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Автор видео обратил внимание на различное положение вырезов в подложке у процессоров в исполнении LGA 1200 и их предшественников. Это позволяет предотвратить ошибки при установке в материнскую плату.

реклама

Источник изображения: YouTube, Der8auer

реклама

Габаритные размеры кристаллов тоже были задокументированы, это позволило приблизительно определить их площадь.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Толщина текстолита у Core i9-10900K слегка уменьшилась по сравнению с Core i9-9900K, но она стала больше, чем у Core i7-8700K.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Core i9-9900K может похвастать самым высоким кристаллом, а Core i9-10900K расположился где-то между ним и Core i7-8700K. Как известно, в случае с десятиядерным процессором Comet Lake-S манипуляции с толщиной кристалла и крышки имели своей целью улучшение теплоотвода.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Крышка теплораспределителя стала чуть тяжелее, чем у Core i9-9900K. У неё скошен один из углов, но для чего это сделано, сказать сложно.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Толщина крышки в средней части у Core i9-10900K увеличилась относительно предшественника, а самой тонкой крышкой обладает Core i9-9900K.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Der8auer утверждает, что толщина штатного термоинтерфейса у процессора с десятью ядрами достигает 0,3 мм. Он нанёс на кристалл процессора Core i9-10900K «жидкий металл», вернул крышку на место, после чего испытал его в Cinebench с использованием жидкостной системы охлаждения. Под нагрузкой температуры ядер удалось снизить на 6-8 градусов Цельсия. На иллюстрации показаны результаты первого замера, второй прогон немного сократил преимущество, поскольку вода в системе охлаждения уже прогрелась.

Стоят ли эти усреднённые пять градусов Цельсия всех этих манипуляций с неизбежной потерей гарантии на процессор, каждый решает сам. Одновременно Роман сообщает, что скоро под маркой Der8auer будет выпущена рамка для охлаждения Core i9-10900K методом прямого контакта водоблока с кристаллом скальпированного процессора. Изделие уже прошло испытания, в скором времени оно появится в продаже, а Роман подготовит соответствующий обзор.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel охлаждение процессора термоинтерфейсы comet lake-s
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов
+
Курс акций NVIDIA обновил исторический максимум
14
Intel Core i9-10900K на частоте 7080 МГц обновил серию рекордов
35
Мобильные компоненты обеспечили 30% игровой выручки NVIDIA
+
На Hot Chips компания Intel решила выпятить свой логотип по максимуму
3
К семейству AMD Navi 2X подселят обновлённый вариант Navi 10
12

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 21
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 94
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами
57
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
94
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
6

Сейчас обсуждают

Катерина Стец
07:20
+2% к производительности, новый сокет и новая мамка :) с- стабильность. у них уже мамки доходят ценой до 50тр, вангую для новой линейки голубозадых будут вплоть до 70тр и это не предел :) все свиньи к...
Гибридная архитектура процессоров Intel Alder Lake с сочетанием экономичных и производительных ядер подтверждена HWiNFO
Kasyan
07:19
Ты как процессор на 10400 (LGA1200) собрался вставлять в мать z390 (1151v2), молотком что ли? "Хорошая плата В450 стоит примерно 9000р" Врешь и не краснеешь! Это ДНС. http://media.cackle.me/e/12/bfcf...
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
mimigen
07:18
Змей, ты же старый солдат. Претензий к тебе много и все были высказаны. Вроде как ты мог реагировать на предупреждения раньше. Или мне так показалось? Вспомни баталии с "смаксимаа". Сколько их удалено...
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
ZEN3
07:18
На амд ферма к твоему сведению и монеро майнинга и эфир. Два ядра для системы остальные под майнинг. В отличие от твоего интела, на котором не удалось так запустить. У АМД хоть и маленькие ядра, но их...
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Юрий Павлович
07:18
Рохляндия твоя ещё за это ответит
Ведьмак 3 получил масштабную визуальную модификацию, которая отличается высоким реализмом и правильной цветовой гаммой
Zmey1945
07:16
Безтолковое занятие. К примеру мамки на fx990 дадут тебе 5-6 карт, для майнинга. Если ты рили-майнинг нищеброд, то брали на 775 сокете под 5-6 карт. А майнить на фх - монеро, не лучшее занятие. "На и...
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Sizz
07:13
Я так на драйверы nvidia новые жаловался, ибо они с unity не работают. Мне сказали - новую купи.
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
ZEN3
07:12
Мамки есть, процессоров нету. Все мамки на амд разбирались в 2017 году на майнинг. На интелах часто на мамках только 4 порта работало, вместо 6. И мы брали интел разные смотрели будет ли 6 портов рабо...
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Zmey1945
07:11
агония. в 2019 году уже все мамки "кончились". Сам пару сборок на фх собирал)
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Дмитрий Орленко
07:11
Fx 4-6-8 ядер с 2011 года, тогда как intel 2-4-4. Fx 8350 остаться до сих пор сильным процессором, да не без приколов но в целом в правильных руках это нормальные сборки, которые до сих пор неплохо се...
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем