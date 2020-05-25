По всем законам жанра, немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), более известный как Der8auer, не мог обойти стороной вопрос скальпирования процессора Intel Core i9-10900K и последующей замены штатного термоинтерфейса на так называемый жидкий металл. Соответствующий эксперимент был проведён и тщательно задокументирован на видео.

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Источник изображения: YouTube, Der8auer

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Для снятия крышки с процессора Core i9-10900K сгодилась уже существующая версия приспособления Delid Die Mate 2, не потребовался даже нагрев крышки феном, но сдвиг теплораспределителя был осуществлён в два захода, с переустановкой относительно начального положения на 180 градусов.

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Источник изображения: YouTube, Der8auer

Автор видео обратил внимание на различное положение вырезов в подложке у процессоров в исполнении LGA 1200 и их предшественников. Это позволяет предотвратить ошибки при установке в материнскую плату.

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Источник изображения: YouTube, Der8auer

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Габаритные размеры кристаллов тоже были задокументированы, это позволило приблизительно определить их площадь.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Толщина текстолита у Core i9-10900K слегка уменьшилась по сравнению с Core i9-9900K, но она стала больше, чем у Core i7-8700K.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Core i9-9900K может похвастать самым высоким кристаллом, а Core i9-10900K расположился где-то между ним и Core i7-8700K. Как известно, в случае с десятиядерным процессором Comet Lake-S манипуляции с толщиной кристалла и крышки имели своей целью улучшение теплоотвода.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Крышка теплораспределителя стала чуть тяжелее, чем у Core i9-9900K. У неё скошен один из углов, но для чего это сделано, сказать сложно.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Толщина крышки в средней части у Core i9-10900K увеличилась относительно предшественника, а самой тонкой крышкой обладает Core i9-9900K.

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Der8auer утверждает, что толщина штатного термоинтерфейса у процессора с десятью ядрами достигает 0,3 мм. Он нанёс на кристалл процессора Core i9-10900K «жидкий металл», вернул крышку на место, после чего испытал его в Cinebench с использованием жидкостной системы охлаждения. Под нагрузкой температуры ядер удалось снизить на 6-8 градусов Цельсия. На иллюстрации показаны результаты первого замера, второй прогон немного сократил преимущество, поскольку вода в системе охлаждения уже прогрелась.

Стоят ли эти усреднённые пять градусов Цельсия всех этих манипуляций с неизбежной потерей гарантии на процессор, каждый решает сам. Одновременно Роман сообщает, что скоро под маркой Der8auer будет выпущена рамка для охлаждения Core i9-10900K методом прямого контакта водоблока с кристаллом скальпированного процессора. Изделие уже прошло испытания, в скором времени оно появится в продаже, а Роман подготовит соответствующий обзор.