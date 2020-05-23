Ресурс Hardwareleaks с подачи известного блогера rogame опубликовал информацию о примерном ассортименте графических решений AMD семейства Navi 2X, которое выйдет на рынок осенью этого года. Флагманскому видеочипу Navi 21 приписывается наличие 5120 потоковых процессоров и площадь около 505 кв.мм, а также на 50% улучшенное соотношение производительности и энергопотребления.

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Источник изображения: Rogame, Hardwareleaks

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На базе Navi 21 могут быть выпущены четыре игровых видеокарты (в таблице выше), два профессиональных ускорителя графики, а также четыре специализированных продукта для Apple, которые поровну поделятся между iMac и Mac Pro.

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Источник изображения: Rogame, Hardwareleaks

Преемником Navi 10 станет новый графический процессор Navi 23 с сопоставимой площадью кристалла, а сам Navi 10 с суффиксом Refresh будет призван прикрывать позиции AMD в нижнем ценовом диапазоне. Конечно, вся приведённая выше информация является неофициальной, поэтому не нужно удивляться, если истинное положение дел окажется иным.