Маркировки и характеристики AMD Renoir обнаружены на сайте производителя плат
Ориентация настольных версий гибридных процессоров AMD Renoir сугубо на рынок готовых компьютеров ничуть не смущает энтузиастов, которые с образцовым рвением ищут новую информацию об этих специфических моделях. На сайте Biostar перечень настольных версий Renoir удалось обнаружить одному известному японскому блогеру.
рекламаЧасть моделей присутствует с суффиксом PRO, каждая имеет уникальную маркировку. Количество ядер не уточняется, частоты варьируются от 3.3 до 3.8 ГГц, значение TDP соответствует либо 35, либо 65 Вт. На момент подготовки материала к публикации вся информация о Renoir с сайта Biostar была удалена.
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