Бесконечно можно делать несколько вещей: смотреть, как течёт вода, горит огонь и дают зарплату, а также писать новости про будущие процессоры AMD. Ресурс WCCFTech ночным рейсом запустил в оборот новые подробности о процессорах AMD Matisse Refresh, которые дебютируют в начале июля.

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Источник изображения: WCCFTech

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Прежде всего, поясняется ассортимент моделей: Ryzen 5 3600XT получит шесть ядер и 12 потоков, Ryzen 7 3800XT получит восемь ядер и 16 потоков, Ryzen 9 3900XT получит 12 ядер и 24 потока. Вопреки информации отдельных источников, количество ядер у процессоров Matisse Refresh по сравнению с предшественниками не изменится. Частоты вырастут на 200-300 МГц, в турбо-режиме быстродействие увеличится на 5-10% за счёт оптимизации алгоритмов автоматического разгона. Наконец, после выхода новых моделей предыдущие официально упадут в цене, хотя они уже сейчас дешевле, чем были на старте жизненного цикла.