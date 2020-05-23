Процессоры AMD Matisse Refresh предложат неизменное количество ядер
Бесконечно можно делать несколько вещей: смотреть, как течёт вода, горит огонь и дают зарплату, а также писать новости про будущие процессоры AMD. Ресурс WCCFTech ночным рейсом запустил в оборот новые подробности о процессорах AMD Matisse Refresh, которые дебютируют в начале июля.
рекламаПрежде всего, поясняется ассортимент моделей: Ryzen 5 3600XT получит шесть ядер и 12 потоков, Ryzen 7 3800XT получит восемь ядер и 16 потоков, Ryzen 9 3900XT получит 12 ядер и 24 потока. Вопреки информации отдельных источников, количество ядер у процессоров Matisse Refresh по сравнению с предшественниками не изменится. Частоты вырастут на 200-300 МГц, в турбо-режиме быстродействие увеличится на 5-10% за счёт оптимизации алгоритмов автоматического разгона. Наконец, после выхода новых моделей предыдущие официально упадут в цене, хотя они уже сейчас дешевле, чем были на старте жизненного цикла.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила