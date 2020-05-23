Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры AMD Matisse Refresh предложат неизменное количество ядер

1
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b> в Регарде
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>
Дешевая <b>S1200 Z490</b> ASUS Prime в Регарде
<b>Z490 S1200 ASUS TUF Gaming</b> в Регарде

Бесконечно можно делать несколько вещей: смотреть, как течёт вода, горит огонь и дают зарплату, а также писать новости про будущие процессоры AMD. Ресурс WCCFTech ночным рейсом запустил в оборот новые подробности о процессорах AMD Matisse Refresh, которые дебютируют в начале июля.

анонсы и реклама
Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Источник изображения: WCCFTech

реклама

Прежде всего, поясняется ассортимент моделей: Ryzen 5 3600XT получит шесть ядер и 12 потоков, Ryzen 7 3800XT получит восемь ядер и 16 потоков, Ryzen 9 3900XT получит 12 ядер и 24 потока. Вопреки информации отдельных источников, количество ядер у процессоров Matisse Refresh по сравнению с предшественниками не изменится. Частоты вырастут на 200-300 МГц, в турбо-режиме быстродействие увеличится на 5-10% за счёт оптимизации алгоритмов автоматического разгона. Наконец, после выхода новых моделей предыдущие официально упадут в цене, хотя они уже сейчас дешевле, чем были на старте жизненного цикла.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

socket am4 ryzen 3000 matisse refresh and
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Маркировки и характеристики AMD Renoir обнаружены на сайте производителя плат
+
Процессоры AMD Matisse Refresh предложат неизменное количество ядер
1
Серверному бизнесу NVIDIA не страшна торговая война США и Китая
3
Шестиядерный процессор Intel Rocket Lake-S наследил в 3DMark
4
Настольные версии AMD Renoir предназначаются для OEM-сегмента
12
Обновлённые процессоры AMD Matisse выйдут в начале июля
6
Huawei заменит процессоры HiSilicon на изделия MediaTek и UNISOC
19

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 35
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 93
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
35
Тихий компьютер на стене под потолком
78
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 2)
47
Лайфхак: создаем из старого планшета или смартфона на базе Android монитор ресурсов для своего ПК
34
Контейнер LM-912 для M.2 NVMe накопителей: собираем скоростную флешку на полтерабайта
26
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
9
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
37
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
6
Рекорды экономии: бюджетный компьютер для самоизоляции на AMD Athlon 240GE за 22150 рублей
27
Выбираем лучший браузер для Vista из 10 вариантов
15

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
07:06
По разделу, кому нужен переход: 4. Ученым - если под ученым подразумевается вчерашний аспирант, то даже соглашусь. Если же персонаж более высокого уровня, то ему это абсолютно неважно. Подбором ресур...
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Inttz
07:05
Zen2+...Все материнки будут поддерживать?)Ну шутка
Процессоры AMD Matisse Refresh предложат неизменное количество ядер
1TronpmG5
07:03
Чем выше уровень знаний и умений, тем меньше неожиданностей. Профессионала от любителя отличают умения "предвидеть" и воспринимать весь контекст.
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
win7821
07:03
А Вы не в курсе что у Ryzen 3000 разгона нет практически совсем? он автоматом бустит если повзоляют лимиты по питанию, температуре процессора и температурам VRM? в этом как раз отличие 3000 серии. та...
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Muro
07:01
Скажем дружно нафиг нужно.
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
1TronpmG5
06:59
Строго говоря Линукс обеспечивает работу всей инфраструктуры. Поэтому инструментом, в данном случае, его можно назвать только с большой натяжкой. — Я знаю ВСЕ! — сказала Википедия. — Во мне все можно...
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Muro
06:58
Как 6 потоков могут шатать 12? В играх 3600 и 3600Х равны. У них разница в 100 мегагерц в бусте всех ядер. Дешевые матери непременно будут. Это же новинка.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Inttz
06:55
Так Линукс это же и есть лопата по своей сути и сама эта канава,которую ты можешь копать для дела,а можешь просто так.Вот только,чтобы простую ямку выкопать,эту лопату нужно сделать.Самому
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
1TronpmG5
06:55
Спасибо. Скажи пожалуйста с чем конкретно не согласен и почему.
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
t-dirt
06:55
https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/37164/v-ijule-amd-planiruet-predstavit-novye-processory-semejstva-matisse-refresh-ryzen-7-3750x-i-3850x https://overclockers.ru/hardnews/show/103475/obnovle...
В июле поступят в продажу процессоры AMD Matisse Refresh, которые обзаведутся десятью ядрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем