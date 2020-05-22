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Серверному бизнесу NVIDIA не страшна торговая война США и Китая

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На минувшей квартальной конференции глава NVIDIA много и подробно говорил о том, какие перспективы открываются перед компанией в свете выхода на рынок ускорителей вычислений с архитектурой Ampere. Ни разу он не намекнул на возможность выхода игрового графического решения этого поколения. Единственная попытка аналитиков разговорить его на эту тему привела к тому, что генеральный директор NVIDIA выразил готовность ещё раз выступить перед аудиторией со своей кухни, если того потребует эпидемиологическая обстановка.

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA

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Когда его спросили о возможном влиянии нового этапа «торговой войны» между США и КНР на бизнес NVIDIA, Дженсен Хуан Jen-Hsun Huang) добродушно пояснил, что напряжённость в сфере внешней торговли между двумя этими странами сохраняется уже больше года, и не является для компании какой-то неожиданностью. Если говорить о вычислительных системах в Китае, то основная их часть построена на китайских же компонентах, как пояснил глава NVIDIA, поэтому бизнесу компании дальнейшая эскалация конфликта особыми изменениями не грозит.

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