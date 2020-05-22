И со страниц Twitter, и из недр Reddit продолжает поступать информация о процессорах Matisse Refresh, намерения выпустить которые уже обсуждались сегодня по мотивам изучения слайда из презентации крупного производителя материнских плат.

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Источник изображения: Twitter, HXL

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Принято считать, что первая фаза анонса процессоров Matisse Refresh придётся на 16 июня, когда в продажу начнут поступать представленные недавно материнские платы на основе набора логики AMD B550. Вторая фаза выпадет на первую годовщину выхода изначальной версии Matisse – седьмое июля текущего года. Некоторые источники упоминают в качестве вероятных обозначений моделей «Ryzen 7 3750X» и «Ryzen 7 3850X», другие перечисляют Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 3900XT. Скорее всего, новый степпинг ядра Matisse принесёт увеличение частотного потенциала, что само по себе и неплохо.