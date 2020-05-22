Обновлённые процессоры AMD Matisse выйдут в начале июля
И со страниц Twitter, и из недр Reddit продолжает поступать информация о процессорах Matisse Refresh, намерения выпустить которые уже обсуждались сегодня по мотивам изучения слайда из презентации крупного производителя материнских плат.
рекламаПринято считать, что первая фаза анонса процессоров Matisse Refresh придётся на 16 июня, когда в продажу начнут поступать представленные недавно материнские платы на основе набора логики AMD B550. Вторая фаза выпадет на первую годовщину выхода изначальной версии Matisse – седьмое июля текущего года. Некоторые источники упоминают в качестве вероятных обозначений моделей «Ryzen 7 3750X» и «Ryzen 7 3850X», другие перечисляют Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 3900XT. Скорее всего, новый степпинг ядра Matisse принесёт увеличение частотного потенциала, что само по себе и неплохо.
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