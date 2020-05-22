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Игровая выручка NVIDIA увеличилась на 27%, серверная – на 80%

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Квартальный отчёт NVIDIA позволил оценить влияние пандемии на бизнес компании, но главным откровением оказалось вовсе не игровое направление. На нём выручка выросла на 27%, настольный сегмент просел не только из-за сезонных факторов, но и из-за влияния самоизоляции. В мобильном сегменте дела шли лучше, а если говорить о годовом сравнении, то возросла популярность более дорогих графических процессоров.

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Источник изображения: NVIDIA

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Зато на серверном сегменте рост выручки на 80% за год обеспечил достижение нового рекорда – она впервые превысила психологически важный рубеж, закрепившись на уровне $1,14 млрд. Уже сейчас серверное направление формирует 37% выручки компании, а после добавления отчётности Mellanox к совокупной она рискует увеличиться почти до 50%.

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Источник изображения: NVIDIA

По крайней мере, сейчас NVIDIA ожидает, что выручка Mellanox во втором квартале будет определять до 12% совокупной выручки компании. Вот вам и «игровая зависимость»!

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