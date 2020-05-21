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ASUS продолжает лидировать на рынке мониторов

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Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, аналитики ожидают стабильных продаж мониторов для персональных компьютеров в текущем году. Данный сегмент рынка отличается стабильностью ещё с 2016 года. А пока весь мир постепенно начинает выходить из карантина, аналитическое агентство Digitimes поделилось отчётом о рынке мониторов по итогам прошлого года.

В течение 2019 года на рынок было поставлено примерно 110-120 млн устройств. В сегменте игровых решений наблюдался значительный рост. В 2018 году по сравнению с 2016 поставки игровых мониторов выросли с 1,4 млн до 5 млн штук, а ещё за год – до 7,25 млн единиц.

Лидерство на рынке удерживает тайваньская компания ASUS. Она в течение прошлого года поставила 4,3 млн мониторов, 25% из которых относятся к категории игровых. Аналитики отмечают, что популярность начали набирать портативные решения. Они заняли 5% в структуре поставок ASUS.

Если говорить об игровых мониторах, то в этом сегменте лидерство также удерживает компания ASUS. Она поставила примерно 1,25 млн моделей. Но в спину ей дышит Acer с примерно идентичным показателем. Каждая из них занимает по 16% рынка, тогда как доля южнокорейского технологического гиганта Samsung составляет примерно 14%.

Глава ASUS Display отмечает, что тайваньская компания не планирует участвовать в ценовой конкуренции, а намерена сфокусироваться на повышении качества продукции и внедрении инновационных технологий. Даже несмотря на резкое снижение стоимости мониторов со стороны конкурентов, ASUS в прошлом году осталась лидером на японском, североамериканском и европейском рынках.

Портативным мониторам тайваньская компания внимание начала уделять в 2014 году. Из 330 000 моделей, выпущенных в минувшем году, ASUS произвела более 200 000. В текущем году, несмотря на коронавирус, производитель намерен нарастить проставки в полтора раза – до 300 000 устройств. При этом всего на рынок будет выпущено 400 000 моделей.

На 2020 год ASUS запланировала релиз двух портативных игровых мониторов. Первый уже был представлен, а премьере второго ещё предстоит состояться. На данный момент, по информации Digitimes, ASUS занимает 65% сегмента портативных решений. Доля HP составляет 16%, а Acer, AOC и Lenovo – примерно по 3-4%.

Решения ASUS от продукции конкурентов выгодно отличаются наличием интегрированных аккумуляторов и поддержки сенсорного управления. Мониторы ориентированы на ценовой сегмент 149-349 долларов.

Ожидается, что в течение 2020 года на рынке появится порядка 5 млн мониторов производства ASUS. Доля игровых решений составит 30% (1,5 млн единиц).
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