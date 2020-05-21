AMD Navi 2X и игровой NVIDIA Ampere дебютируют в сентябре
Издание DigiTimes утверждает, что новые игровые графические процессоры AMD и NVIDIA будут представлены в сентябре, и это послужит оживлению рынка видеокарт до такой степени, что основные тайваньские производители до конца года будут наращивать объёмы реализации продукции.
рекламаВ третьем квартале состоится и снижение цен на игровые видеокарты существующего поколения, что также позволит оживить спрос. Как стало известно на этой неделе, представленный в середине месяца графический процессор NVIDIA GA100 с архитектурой Ampere лишён функциональных блоков, отвечающих за трассировку лучей в играх. Кроме того, он достаточно дорог в производстве, поэтому для игрового сегмента NVIDIA потребуются другие представители архитектуры Ampere. Компания AMD в этом году должна представить долгожданное флагманское графическое решение с архитектурой RDNA 2. Нельзя исключать, что случится это в сентябре или октябре.
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