У компании Samsung Electronics на территории Южной Кореи действует пять предприятий, используемых для контрактного производства полупроводниковой продукции. Ещё одно предприятие такого профиля размещается на территории штата Техас, оно обслуживает американских клиентов. Как сообщает Reuters, руководство корейского гиганта взяло курс на расширение контрактного бизнеса, в связи с чем в городе Пхёнтхэк начато строительство шестого на территории страны предприятия, которое будет работать на сторонних заказчиков.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Уже во второй половине следующего года с конвейера нового предприятия начнут сходить 5-нм изделия, обрабатываемые при помощи так называемой EUV-литографии. Для собственных нужд Samsung такую технологию уже использует, но сторонним заказчикам она будет предложена позже. TSMC будет снабжать своих клиентов 5-нм продуктами в этом году, поэтому говорить о конкуренции между двумя компаниями на контрактном рынке можно будет через год. Основной мотив, толкающий Samsung к развитию контрактного бизнеса – снижение зависимости от рынка памяти, цены на котором постоянно колеблются, не обеспечивая желанной стабильности финансовых потоков.