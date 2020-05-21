Вычислительная система NVIDIA DGX A100 (Ampere) оснащается шестью блоками питания по 3 кВт
Вскоре после анонса графического процессора GA100 с архитектурой Ampere компания NVIDIA опубликовала более подробную документацию по продуктам на его основе. Была охвачен и вычислительная система DGX A100, основу которой генеральный директор NVIDIA вынимал из духовки накануне анонса.
рекламаВ состав DGX A100 входит восемь ускорителей вычислений A100, объём оперативной памяти можно увеличить до 2 Тбайт, а объём твердотельных накопителей – до 30 Тбайт. Документ также уточняет модель центральных процессоров AMD, которые используются в составе системы NVIDIA – это 64-ядерные EPYC 7742 поколения Rome, которые работают в диапазоне частот от 2.25 до 3.4 ГГц.
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Появляется достаточно подробностей о подсистеме питания DGX A100. Максимальное энергопотребление достигает 6500 Вт, но блоки питания установлены с запасом – предусмотрено шесть блоков по 3 кВт, половина из которых резервные. Масса DGX A100 в базовой конфигурации достигает 123 кг.
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