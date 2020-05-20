Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen Threadripper 3960X обновил рекорд wPrime 1024M на частоте 4475 МГц

2
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Публикация статистики экстремального разгона Intel Core i9-10900K, которую разрешили сегодня – это не повод отказаться от изучения достижений конкурирующих процессоров. Американский энтузиаст Keeph8n разогнал при помощи водоблока процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X, обновив рекорд wPrime 1024M среди моделей с 24 ядрами.

реклама

Источник изображения: HWBot, Keeph8n

реклама

Результат составил 23,283 секунды, частота процессора достигла 4475 МГц при активности всех 24 ядер и 48 потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, Keeph8n

В тесте HWBot x265 4K процессор справился с результатом 48,263 кадра в секунду, но частоту пришлось ограничить значением 4.0 ГГц. В отличие от экспериментов с жидким азотом, охлаждение водоблоком может применяться на долгосрочной основе, и пропорциональное повышение быстродействия процессора в данном случае имеет некоторое прикладное значение.

RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-10 т.р. на RTX 2080 - цена радует
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон wprime ryzen threadripper 3960x
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Ryzen Threadripper 3960X обновил рекорд wPrime 1024M на частоте 4475 МГц
2
Никто не гонит Apple из Китая, но компания переносит производство во Вьетнам и Индию
5
Для AMD X370 поддержка Zen 3 будет реализована неофициально
73
Процессоры Intel Jasper Lake отметились в базе данных ЕЭК
+
Foxconn с тревогой смотрит во второе полугодие
2
В Intel Джим Келлер проповедует модульный подход к компоновке процессоров
122

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 85
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
160
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
40
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 1)
44
Сарайчик со старым компьютерным железом в провинции - почувствуй себя археологом
28
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
96
Windows 10X: что можно ожидать от следующей версии Windows
27
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
4

Сейчас обсуждают

Kasyan
17:59
А если её перепрошить в 5700 XT, то ты потуги выглядят смешно! https://www.youtube.com/watch?v=2i8xXTAMQ-U
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
Сергей Чихарев
17:57
ты мне обясни что сделал Хуанг Лучистый в последних драйверах ? У меня блин половина игр не работает и кодер НВенк через жопу. И это не только у меня Я его дом труба шатал драйвера в последние 3 месяц...
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
skydan
17:57
А челики то не знают. Знай себе собирают сборки на 2080 Ti и даже статьи публикуют здесь =))) Позорище
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
Оксиминог
17:56
Да так упал в воду и не глючит
Pixel 5 может стать первым флагманом Google с чипом среднего уровня
Kasyan
17:56
5700 XT дает на клыка 2060 Super в одной ценовой категории! А персонаж выше несет откровенную ахинею! http://media.cackle.me/1/bb/aa472ca65146b535672dc3bacb9a2bb1.png
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
Vovantro
17:55
Капитал всегда стремиться туда, где наиболее дешёвая рабочая сила. Видимо в Китае она стала дороже, что было ожидаемо.
Никто не гонит Apple из Китая, но компания переносит производство во Вьетнам и Индию
Стефанов Виктор
17:53
убогий, разница в 10 долларов, но 5700xt сравнивают с 2070 или 2070s которые стоят 38-40 деревянных
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
Вячеслав Зверотигр
17:52
цена тянет этого короля на дно
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
Денис Синяков
17:52
А я говорил что все огонь будет , чего минусили трусливо ?
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Kasyan
17:51
Ты от своего нефанатства уже с кукухой совсем дружить перестал! http://media.cackle.me/a/c2/83fc77545348db692b31b122bdb30c2a.png http://media.cackle.me/a/a5/4091ee5e1f56bc8cd6ac2c36b5ad9a5a.png http:/...
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем