Публикация статистики экстремального разгона Intel Core i9-10900K, которую разрешили сегодня – это не повод отказаться от изучения достижений конкурирующих процессоров. Американский энтузиаст Keeph8n разогнал при помощи водоблока процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X, обновив рекорд wPrime 1024M среди моделей с 24 ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Keeph8n

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Результат составил 23,283 секунды, частота процессора достигла 4475 МГц при активности всех 24 ядер и 48 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Keeph8n

В тесте HWBot x265 4K процессор справился с результатом 48,263 кадра в секунду, но частоту пришлось ограничить значением 4.0 ГГц. В отличие от экспериментов с жидким азотом, охлаждение водоблоком может применяться на долгосрочной основе, и пропорциональное повышение быстродействия процессора в данном случае имеет некоторое прикладное значение.