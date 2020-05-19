В Корее прошёл сертификацию новый вариант xGMI-моста для видеокарт AMD
Первые упоминания об интерфейсе xGMI датируются сентябрём 2018 года. Он упоминался в драйверах AMD для Linux, и являлся версией Infinity Fabric для кабельного соединения нескольких видеокарт. В игровом сегменте идея использования связок из нескольких видеокарт давно себя изжила, но в профессиональном сегменте она сохраняет актуальность.
рекламаИ вот, на этой неделе корейское агентство RRA сертифицировало новую версию xGMI-моста, чей индекс подрос с 102-D24301 до 102-D24403. Вполне возможно, что видеокарты с архитектурой RDNA 2 будут использовать именно его.
реклама
Найдётся для интерфейса xGMI и другое применение – AMD обещает развивать вычислительную архитектуру CDNA в качестве самостоятельной эволюционной ветви. В серверном сегменте скоростной интерфейс для обмена данными между графическими процессорами точно будет востребован.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила