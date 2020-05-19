Первые упоминания об интерфейсе xGMI датируются сентябрём 2018 года. Он упоминался в драйверах AMD для Linux, и являлся версией Infinity Fabric для кабельного соединения нескольких видеокарт. В игровом сегменте идея использования связок из нескольких видеокарт давно себя изжила, но в профессиональном сегменте она сохраняет актуальность.

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И вот, на этой неделе корейское агентство RRA сертифицировало новую версию xGMI-моста, чей индекс подрос с 102-D24301 до 102-D24403. Вполне возможно, что видеокарты с архитектурой RDNA 2 будут использовать именно его.

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Источник изображения: RRA

Найдётся для интерфейса xGMI и другое применение – AMD обещает развивать вычислительную архитектуру CDNA в качестве самостоятельной эволюционной ветви. В серверном сегменте скоростной интерфейс для обмена данными между графическими процессорами точно будет востребован.