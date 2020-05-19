На минувшей квартальной отчётной конференции глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) был близок к тому, чтобы заявить о победе над дефицитом процессоров, который преследовал компанию на протяжении последних полутора лет. Когда производственных мощностей не хватало, приоритет отдавался выпуску более дорогих процессоров, которые можно продать с выгодой. Страдали в итоге поставки недорогих процессоров, которые нередко используются в составе ноутбуков под управлением Google Chrome OS.

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Издание DigiTimes теперь сообщает, что высокий спрос на «хромбуки» в очередной раз усугубил проблему дефицита недорогих процессоров Intel. Эти компактные компьютеры продолжают покупать для нужд дистанционного образования как юридические, так и физические лица.

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Источник изображения: Google

Фактически, как считает источник, это может привести к увеличению рыночной доли ноутбуков под управлением Google Chrome OS в ущерб рыночным позициям Windows-устройств. Контрактный производитель Quanta Computer сообщает, что объёмы производства «хромбуков» растут экспоненциально с марта этого года. Сохраняется вероятность, что по итогам всего года динамика продаж этих устройств окажется положительной.