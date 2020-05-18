Председатель совета директоров Huawei Гуо Пин (Guo Ping), как отмечает Bloomberg, в своих официальных комментариях по поводу новых санкций США против этой компании был достаточно сдержан. Он признал, что санкции нанесут серьёзный урон бизнесу Huawei. «Двойные стандарты и нарушения в цепочках поставок никому не приносят пользы, – добавил он, – и если такая тенденция продолжится, то вся отрасль должна будет заплатить «чудовищную цену».

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Источник изображения: Reuters

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Подготовленное Huawei заявление также упоминало о печальных последствиях подобной политики для США. Такие действия американских властей, по мнению представителей Huawei, подрывают доверие международных компаний. В конечном итоге, они навредят интересам самих США.