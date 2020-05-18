Решение TSMC построить предприятие в штате Аризона для выпуска 5-нм изделий для местных заказчиков было взвешенным с экономической точки зрения. Возведение предприятия и его оснащение оборудованием потребуют инвестиций в размере $12 млрд, но они будут растянуты до 2029 года, а ежемесячные объёмы выпуска продукции достигнут 20 тысяч кремниевых пластин. Это не так много, чтобы серьёзно повлиять на доходность всего бизнеса TSMC, поскольку очевидно, что затраты на поддержание американского предприятия будут значительно выше, чем на Тайване.

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Как отмечают специалисты DigiTimes Research , штат Аризона имеет достаточно развитый технологический кластер, здесь расположены предприятия Intel, Raytheon, Microchip, ON Semiconductor, VLSI, Freescale, NXP, STMicroelectronics, Honeywell, Marvel, Amkor, Philips и Western Digital Corporation, но TSMC для собственной деятельности неизбежно придётся подтягивать смежников с Тайваня.

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Источник изображения: TSMC

Соответственно, партнёрам TSMC придётся развернуть производственные мощности в Аризоне, чтобы достичь преследуемой американскими властями цели – сохранить возможность выпуска передовых микропроцессорных компонентов даже в условиях изоляции от тайваньского кластера TSMC. Эксперты DigiTimes Research пока не готовы оценить, как необходимость строительства предприятия в Аризоне повлияет на собственную инвестиционную программу TSMC, которая подразумевает расширение Fab 18 на Тайване.