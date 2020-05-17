Високосный бонус: Quanta Computer увеличит объёмы поставок ноутбуков по итогам года
Производители ноутбуков и компонентов для них по-разному оценивают перспективы собственного бизнеса на ближайшие месяцы, но издание DigiTimes сообщает, что тайваньская Quanta Computer, которая является контрактным производителем по отношению ко многим известным торговым маркам, пока чувствует себя неплохо.
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рекламаПо крайней мере, во втором квартале объёмы поставок выпущенных Quanta Computer ноутбуков вырастут в два раза не только в последовательном, но и в годовом сравнении. Даже с учётом порождённой коронавирусом экономической неопределённости, Quanta Computer рассчитывает по итогам текущего года превзойти объёмы поставок ноутбуков прошлого года.
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