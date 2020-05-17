AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5610 МГц обновил рекорд wPrime 1024M
Китайский энтузиаст Takukou на уходящей неделе обновил рекорд wPrime 1024M среди процессоров с шестнадцатью ядрами, разогнав AMD Ryzen 9 3950X до 5610 МГц под жидким азотом.
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рекламаПолученный результат в 26,798 секунды стал лучшим и в модельном зачёте. С начала мая данная конфигурация уже обеспечила появление новых девяти рекордов для Ryzen 9 3950X.
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На указанной частоте активность сохраняли все шестнадцать ядер и 32 потока. Автор эксперимента выразил признательность марке G.SKILL за предоставленную оперативную память. Охладить процессор под нагрузкой удалось почти до минус 190 градусов по шкале Цельсия.
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