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AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5610 МГц обновил рекорд wPrime 1024M

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Китайский энтузиаст Takukou на уходящей неделе обновил рекорд wPrime 1024M среди процессоров с шестнадцатью ядрами, разогнав AMD Ryzen 9 3950X до 5610 МГц под жидким азотом.

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Источник изображения: TecLab, BiliBili

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Полученный результат в 26,798 секунды стал лучшим и в модельном зачёте. С начала мая данная конфигурация уже обеспечила появление новых девяти рекордов для Ryzen 9 3950X.

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Источник изображения: Takukou, HWBot

На указанной частоте активность сохраняли все шестнадцать ядер и 32 потока. Автор эксперимента выразил признательность марке G.SKILL за предоставленную оперативную память. Охладить процессор под нагрузкой удалось почти до минус 190 градусов по шкале Цельсия.

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Теги

amd экстремальный разгон wprime ryzen 9 3950x
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Сейчас обсуждают

Алексей
09:00
плохо ты знаешь. 4500 в стоке. но никто не запрещает в разгон.
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Anakeen
09:00
Да, заметно.
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Exel Benchmark
08:59
Фу таким быть
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Anakeen
08:59
Посмотри на конференции в профиле, если тебе это интересно.
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Exel Benchmark
08:58
Как мы все прекрасно знаем, у инжинерников частота гораздо ниже. Получается интел - кукуруза 😁. Ты сам сказал, что фипиэс одинаковый
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Каа
08:58
Ну в общем всё правильно, поэтому я старичка 3770@4,5ГГц и не меняю... смысла ноль. Играю только 60 к/с.
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Алексей
08:57
я достаточно взрослый человек. В отличии от тебя. а это как считать? сколько тебе лет аникей
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Алексей
08:57
балобол
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Inttz
08:57
Не боишься за своего монстра?) Может случиться маленький упс)
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Алексей
08:56
обычно? а я не обычный лол
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
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