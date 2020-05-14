Сайт DigiTimes сообщил, что китайский контрактный производитель полупроводниковых изделий SMIC в этом году увеличил объёмы капитальных затрат на 34% относительно первоначально запланированного уровня, до $4,3 млрд. До лидеров отрасли ему ещё далеко, но SMIC очень гордится тем, что с четвёртого квартала прошлого года поставляет коммерческую 14-нм продукцию.

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Источник изображения: SMIC

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По этой технологии в исполнении SMIC производятся компоненты для телекоммуникационной и автомобильной сферы, процессоры начального уровня и продукты потребительского класса. И всё же, в первом квартале 14-нм продукты формировали не более 1,3% выручки SMIC, остальную часть определили более зрелые в литографическом выражении изделия. Принято считать, что одним из клиентов SMIC в рамках 14-нм технологии производства стала компания HiSilicon, которая сейчас страдает от притеснений материнской Huawei, инициированных американскими властями.