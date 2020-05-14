Кеш поисковых систем не прощает ошибок, когда дело касается случайной досрочной публикации материалов, подготовленных к официальному анонсу интересных продуктов. Издание EE Times не справилось с задачей точного определения времени публикации новости про анонс NVIDIA Ampere, что позволило наиболее расторопным борцам с NDA подхватить эти «ценные крохи с чужого стола».

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Источник изображения: EE Times

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О характеристиках флагманского графического процессора NVIDIA A100 пока известно только следующее: он производится по 7-нм технологии, содержит 54 млрд транзисторов, в отдельных вычислительных дисциплинах превосходит NVIDIA Volta в 20 раз, хотя есть и сферы применения, где преимущество гораздо скромнее. Вообще, способ оценки быстродействия новинки сам по себе указывает на то, что сегодня выходит только версия Ampere для серверных систем. Есть и хорошая новость: графический процессор A100 уже производится серийно и поставляется клиентам NVIDIA. Последние начнут предлагать его в составе своих серверов и суперкомпьютеров во втором полугодии.

«Самая большая видеокарта», которую основатель NVIDIA накануне извлекал из духовки на собственной кухне, оказалась компонентом вычислительной системы DGX-A100, которая объединяет восемь графических процессоров A100 с 40 Гбайт памяти HBM2 у каждого, шесть коммутаторов NVLink 3.0 с пропускной способностью каждого канала 600 Гбайт/с, девять сетевых контроллеров Mellanox HDR с пропускной способностью 200 Гбайт/с, а также пару процессоров AMD EPYC поколения Rome, терабайт оперативной памяти и 15 терабайт твердотельной. Поддержка PCI Express 4.0 тоже реализована, твердотельные накопители используют протокол NVMe. Приобрести одну систему DGX-A100 можно за $199 000, заказы уже принимаются. Об игровом применении NVIDIA Ampere в первоисточнике ничего не сказано.