Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ampere, который мы заслужили: NVIDIA представила ускоритель вычислений A100

+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня

Кеш поисковых систем не прощает ошибок, когда дело касается случайной досрочной публикации материалов, подготовленных к официальному анонсу интересных продуктов. Издание EE Times не справилось с задачей точного определения времени публикации новости про анонс NVIDIA Ampere, что позволило наиболее расторопным борцам с NDA подхватить эти «ценные крохи с чужого стола».

реклама

Источник изображения: EE Times

реклама

О характеристиках флагманского графического процессора NVIDIA A100 пока известно только следующее: он производится по 7-нм технологии, содержит 54 млрд транзисторов, в отдельных вычислительных дисциплинах превосходит NVIDIA Volta в 20 раз, хотя есть и сферы применения, где преимущество гораздо скромнее. Вообще, способ оценки быстродействия новинки сам по себе указывает на то, что сегодня выходит только версия Ampere для серверных систем. Есть и хорошая новость: графический процессор A100 уже производится серийно и поставляется клиентам NVIDIA. Последние начнут предлагать его в составе своих серверов и суперкомпьютеров во втором полугодии.

«Самая большая видеокарта», которую основатель NVIDIA накануне извлекал из духовки на собственной кухне, оказалась компонентом вычислительной системы DGX-A100, которая объединяет восемь графических процессоров A100 с 40 Гбайт памяти HBM2 у каждого, шесть коммутаторов NVLink 3.0 с пропускной способностью каждого канала 600 Гбайт/с, девять сетевых контроллеров Mellanox HDR с пропускной способностью 200 Гбайт/с, а также пару процессоров AMD EPYC поколения Rome, терабайт оперативной памяти и 15 терабайт твердотельной. Поддержка PCI Express 4.0 тоже реализована, твердотельные накопители используют протокол NVMe. Приобрести одну систему DGX-A100 можно за $199 000, заказы уже принимаются. Об игровом применении NVIDIA Ampere в первоисточнике ничего не сказано.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

nvidia gpgpu ampere
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ampere, который мы заслужили: NVIDIA представила ускоритель вычислений A100
+
Настольным версиям процессоров AMD Renoir будут присущи частоты до 4.45 ГГц
8
Процессоры Intel Comet Lake с десятью ядрами основаны на степпинге Q0
2
Глава NVIDIA завёл традицию устраивать вечеринки для студентов у себя дома
10
Образцы Intel Rocket Lake-S засветились в базе ЕЭК
+
Процессоры Intel Comet Lake-S можно застраховать от последствий разгона
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
119
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
44
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
34
Обзор игры Streets of Rage 4
10
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
7
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
1

Сейчас обсуждают

enzolas
12:30
Не, веры после кидалова с АМ4 АМД нет. Поэтому пусть завлекают этой ерундой неокрепших умом юнцов. Да и качество поддержки драйверов у них оставляет желать ....
Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
Ваня Кокорев
12:30
Согласен, главное, чтобы она не закончилась :-) И от некоторых разработчиков прикладного софта тоже слышны подобные заявления о прекращении выпуска 32-битных версий
Microsoft начинает отказываться от 32-разрядных версий Windows 10
Yolanda Tarska
12:28
Они же работают на своей ARM операционке, а не х86 32х битной.
Microsoft начинает отказываться от 32-разрядных версий Windows 10
Grotlon
12:28
Я даже на старых видеокартах AMD видел черные экраны.
Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
l33t_h4x00r
12:27
Не заметил ничего сложного ещё в 2002\2003 , не прошел с первого раза просто потому ,что на последнем круге ехал первым.. расслабился,и вылетел на одном из поворотов и не успел догнать. Со второго ра...
Появились первые скриншоты и дата выхода Mafia: Definitive Edition - судя по всему, игра получит поддержку трассировки лучей
Saint_Diver
12:27
Приедет 27 мая Приедет 27 мая Приедет 27 мая Приедет 27 мая Какой-то странный итог
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Егор Гудков
12:25
А ее навсегда дадут?0
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
mebius3912
12:25
Что любопытно, 3600тый на 4000мгц при 1.13в кушает на 30вт меньше 2600го на 3800мгц при 1.29в
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Saint_Diver
12:21
Не люблю оскорблять людей, особенно без причины, но судя по ходу твоего рассуждения создаётся впечатление, что ты давно уже проиграл свой мозг Интелу.
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Saint_Diver
12:18
1) Кто мешает разработать суперэффективный маленький кристалл, «приклеить» десяток таких на текстолит и связать их сверхэффективной «кольцевой шиной 2.0»? Или Интел не получает многомиллиардные прибыл...
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем