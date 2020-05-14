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Настольным версиям процессоров AMD Renoir будут присущи частоты до 4.45 ГГц

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Немецкий сайт Igor’s LAB вчера обнародовал таблицы с характеристиками инженерных образцов настольных процессоров AMD Renoir, которые могут дебютировать в июле этого года. Они будут сочетать от четырёх до восьми вычислительных ядер с архитектурой Zen 2 и графическую подсистему Vega с частотой от 1.5 до 2.1 ГГц.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Полный список характеристик можно изучить в первоисточнике, нам же интересны наиболее производительные версии процессоров Renoir в исполнении Socket AM4. Среди значений базовых частот фигурируют величины до 3.8 ГГц включительно, а пиковые значения частот достигают 4.45 ГГц. Процессоры Renoir могут предлагаться в варианте с TDP не более 35 или 65 Вт соответственно.

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amd apu socket am4 renoir
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KID A
09:40
Согласен - прямо скажем, что при просмотре этого демо явственно понимаешь преимущества некстгена и недостижимость такого уровня графики на текущем железе. Видимо, вопрос "вам шашечки (лучи/4к/8к) или...
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wwr222
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Dart-s Vader
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А зачем школоте развитие мозга? Есть же ютуб с кухней и прочими!
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Your_Mommy
09:34
Анчартед идут в 1440р30. Где мой режим 1080р60?
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Shock Memes
09:33
Да и вот недавно они раздавали игру плюс одну игру которая не была заявлена, пару раз при чем так. На нг когда 14 дней раздавали игры тоже не показывали что будет.
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Shock Memes
09:32
Там куча инди игр которые на две головы выше киндом кам и получали кучу наград. Чем шикарный бетмен плох? Ремастеры дарксайдерсовчем плохи? Сабнаутика, сома, обсервер, ассасин синдикейт, алан вейк, ко...
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Your_Mommy
09:32
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corvus
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Какое позорище - ни трассировки пучей, ни 4к. Эпикам надо сделать себе харакири. И не важно, что графен в ролике и без бесполезных волшебных лучей недостижим для нынешнего поколения игрушек. Мы же в ...
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Shock Memes
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Ты по ходу вообще в игры не играешь тогда, ведь 90% игр это симуляторы шестерки и симуляторы доставки, чаще совмещаются.
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Jack Reacher
09:29
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