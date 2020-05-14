Немецкий сайт Igor’s LAB вчера обнародовал таблицы с характеристиками инженерных образцов настольных процессоров AMD Renoir, которые могут дебютировать в июле этого года. Они будут сочетать от четырёх до восьми вычислительных ядер с архитектурой Zen 2 и графическую подсистему Vega с частотой от 1.5 до 2.1 ГГц.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Полный список характеристик можно изучить в первоисточнике, нам же интересны наиболее производительные версии процессоров Renoir в исполнении Socket AM4. Среди значений базовых частот фигурируют величины до 3.8 ГГц включительно, а пиковые значения частот достигают 4.45 ГГц. Процессоры Renoir могут предлагаться в варианте с TDP не более 35 или 65 Вт соответственно.