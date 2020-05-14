Процессоры Intel Comet Lake-S с десятью ядрами используют новый кристалл уменьшенной толщины, который сочетается с модифицированной крышкой теплораспределителя. Изучение обновлённой документации на сайте Intel позволяет убедиться, что процессоры с десятиядерным кристаллом относятся к степпингу Q0.

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Источник изображения: Intel

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Для серии Comet Lake-S в этой документации упоминается только степпинг G1 для процессоров с шестью ядрами. Означает ли это, что восьмиядерные модели Comet Lake-S используют кристаллы степпинга G1, утверждать сложно. Ранее считалось, что для их производства используются восьмиядерные кристаллы Coffee Lake Refresh.