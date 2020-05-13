Вчера ресурс DigiTimes сообщил, что контрактные производители ноутбуков не видят причин для сохранения прежних объёмов выпуска продукции в третьем квартале. Сегодня этот же источник сообщает, что поставщики электронных компонентов для ноутбуков, реализуемых корпоративным клиентам, не разделяют их пессимизма.

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Источник изображения: Taiwan News

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По их словам, они обеспечены заказами до конца третьего квартала включительно. Это означает, что данные компоненты потребуются производителям ноутбуков после третьего квартала. Таким образом, корпоративные заказчики могут демонстрировать высокий спрос на ноутбуки до конца года, как минимум.