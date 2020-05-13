Лиза Су назвала свою мать главным источником вдохновения
На прошлой неделе американцы отмечали День матери, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) воспользовалась случаем, чтобы поздравить со страниц Twitter свою мать, Сэнди Су (Sandy Su, на фото справа). По всей видимости, фотография была сделана в прошлом году во время совместного посещения ресторана Лизой Су и её родителями, хотя предупреждающие знаки на заднем плане могут выдавать и более позднее время.
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рекламаПо словам Лизы Су, её мать всегда служила примером для подражания и источником вдохновения. Сама Лиза родилась на Тайване в 1969 году, но примерно в трёхлетнем возрасте иммигрировала в США вместе с родителями и братом. Отец Чунь-Хуай Су (Chun-Hwai Su) был специалистом в области статистики, он привил Лизе любовь к точным наукам, а работавшая бухгалтером мать позже стала предпринимателем и делилась с дочерью премудростями ведения бизнеса. Сейчас Лиза Су является лауреатом многих отраслевых премий, членом совета директоров Cisco и Analog Devices, главой ассоциации GSA, поэтому у Сэнди Су тоже есть поводы гордиться своей дочерью.
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