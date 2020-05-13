Агентство Reuters несколько дней назад сообщило, что генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) обратился в Министерство торговли США с предложением построить на территории страны предприятие, которое смогло бы обслуживать потребности американских компаний, нуждающихся в локальной площадке для производства своей микропроцессорной продукции. Примечательно, что Intel рассчитывает заручиться в этой инициативе поддержкой Пентагона.

реклама

Опрошенные ресурсом Barron’s отраслевые эксперты ставят под сомнение успех этой затеи. Например, специалисты Citi ссылаются на прошлый неудачный опыт Intel в оказании контрактных услуг сторонним заказчикам. Доходность профильного бизнеса TSMC заметно выше, поэтому Intel будет сложно конкурировать с ней даже на уровне издержек. Кроме того, Intel пришлось бы полностью переосмыслить основы бизнеса: контрактное производство должно быть достаточно гибким, чтобы удовлетворять потребности множества клиентов, а сейчас компания в огромных количествах выпускает ограниченный ассортимент собственных продуктов.

реклама

Источник изображения: Intel

Не секрет, что и с освоением передовых литографических технологий у Intel возникли некоторые проблемы. Догнать TSMC будет не так просто, как звучит на словах. Преследуемым властями США целям лучше соответствовало бы предприятие TSMC на территории этой страны, но тайваньский конкурент Intel пока не готов решиться на такой проект.

реклама

Специалисты Bank of America вообще считают, что на строительство нового предприятия у Intel уйдёт до $20 млрд и трёх лет, а действующие конкуренты в сфере разработки процессоров не станут доверять ей технологическую документацию при наличии желания выпускать продукцию на территории США. У новой команды управленцев Intel во главе с Робертом Суоном, как считают авторы аналитической записки, может возникнуть мотивация отделить бизнес по производству процессоров и памяти от основной компании, как это в своё время сделала AMD.