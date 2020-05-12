В сегменте суперкомпьютеров продукция NVIDIA занимает более 90% рынка
В своей апрельской презентации для инвесторов NVIDIA уделила достаточно внимания сегменту серверных компонентов, который в прошлом фискальном году формировал до 27% выручки компании. Для сравнения – в 2015 календарном году эта доля не превышала 7%.
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рекламаЭтот бизнес для NVIDIA характеризуется и высокими темпами прироста выручки – за прошедшие пять лет она ежегодно увеличивалась в среднем на 72%. Оживление на серверном рынке, которое подстегнула потребность в развитии облачной экосистемы, должно подстегнуть сегмент в этом году.
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Суперкомпьютерные системы, которые вводились в эксплуатацию в прошлом году, в 41% случаев использовали графические процессоры NVIDIA для ускорения вычислений. Компания контролирует более 90% рынка подобных ускорителей. AMD намерена подвинуть её и в этом сегменте, грезит аналогичными планами и корпорация Intel.
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