Доля выручки NVIDIA на серверном направлении может вырасти до 50%
За полторы недели до публикации квартального отчёта NVIDIA оживились аналитики, которые дружно подняли прогноз по курсу акций компании до $360 за штуку. Специалисты Bank of America, например, говорят о возможности укрепления позиций NVIDIA в серверном сегменте рынка после поглощения Mellanox и Cumulus. Первая разрабатывает скоростные интерфейсы, вторая – программное обеспечение для сетевого оборудования.
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рекламаВ итоге, как считают эксперты Bank of America, доля выручки NVIDIA от реализации серверных компонентов может увеличиться с нынешних 30-35% до 45-50%. Правда, когда это случится, они не уточняют. Представители Needham выделяют успехи NVIDIA в игровом сегменте – не только на рынке дискретной графики, но и в составе игровых консолей Nintendo Switch, которые сейчас оказались в дефиците из-за резкого скачка спроса. На этой неделе акции NVIDIA обновили 52-недельный курсовой максимум.
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