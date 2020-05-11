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Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер

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На данный момент AMD настаивает на том, что для работы с будущими процессорами с архитектурой Zen 3 в исполнении Socket AM4 потребуются новые материнские платы на базе наборов логики X570 и B550. Энтузиастов это немного расстроило, особенно с учётом опыта по внедрению поддержки процессоров Ryzen 3000 со стороны старых материнских плат, который не был идеально гладким, но всё-таки привёл к положительному результату. Канал Tech Deals во время своего четырёхчасового марафона получил анонимные разъяснения AMD по поводу всей этой ситуации.

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Источник изображения: YouTube, Tech Deals

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Переписка с представителями AMD, которые вынуждены были оставаться инкогнито, позволила авторам трансляции понять, что компания руководствовалась интересами бизнеса, а технически реализовать поддержку процессоров с архитектурой Zen 3 на старых материнских платах реализовать было бы можно. Это напоминает историю с поддержкой PCI Express 4.0 на платах с чипсетами ниже AMD X570: многие производители плат пытались, у некоторых получилось, но одобрения AMD эта инициатива не получила.

Грубо говоря, весь этот «разнобой» с совместимостью не идёт на пользу репутации AMD. Если продвинутые пользователи ещё могут разобраться в хитросплетении ревизий материнских плат и версий BIOS, то основная часть рынка будет повергнута в хаос. И виноватой во всех случаях будут считать AMD. Компания просто стремится к большей однозначности. Хотите новый процессор? Купите новую материнскую плату. Есть даже выбор из двух чипсетов, а владельцам плат на основе AMD X570 и покупать ничего не придётся.

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Теги

amd материнские платы socket am4 amd x570 amd zen 3 amd b550
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Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
Юра Репченко
09:29
И правильно делают что минусуют тех кто бежит вперёд паравозного дыма.
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
Alteraco
09:27
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AnabiozTLNH
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Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
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