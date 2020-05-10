Растущая выручка AMD будет направлена на разработки и маркетинг
Ежегодное собрание акционеров AMD проводилось в онлайн-формате, но это не помешало инвесторам задать вопрос о готовности компании перейти к выплате дивидендов. В условиях экономической неопределённости, порождённой вспышкой коронавируса, многие компании воздерживаются от выплаты дивидендов и выкупа акций, но Лиза Су (Lisa Su) нашла более приятное для ушей инвесторов объяснение подобной политике AMD.
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рекламаВ ближайшее время появившиеся у компании свободные средства будут тратиться преимущественно на разработку и продвижение новых продуктов на рынок. Глава AMD пообещала, что готова рассмотреть принятые формы возврата капитала инвесторам, включая и выплату дивидендов, но в перспективе ближайших трёх лет, а не прямо сейчас.
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