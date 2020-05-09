AMD предлагает не использовать Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X для потоковой трансляции игр
В разделе сайта AMD для партнёров уже появилась не только знаменитая диаграмма, поясняющая совместимость материнских плат с будущими процессорами поколения Zen 3, но и маркетинговые материалы, имеющие отношение к представленным недавно процессорам Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Они пока выложены не в полном объёме и не на всех языках, но уже позволяют судить о позиционировании данных продуктов.
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рекламаЛозунгом этих моделей становится фраза «Успевайте больше и справляйтесь быстрее». Ryzen 3 3100 противопоставляется Intel Core i3-9100F, внутри ассортимента изделий AMD он сравнивается с Ryzen 3 2300X. Преимущество новинки, надо понимать, весьма убедительное, если не рассматривать игры, где оно достаточно скромное.
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Ryzen 3 3300X противопоставляется Core i5-9400 или Core i5-9400F. В качестве игрового теста выступает, помимо прочих, Counterstrike: GO с высокими настройками в разрешении 1080p, новинка AMD оказывается на 21% быстрее.
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Приводятся и рекомендованные сферы применения новых процессоров AMD.
В играх, если верить таблице, они не так хороши, как их старшие собратья, а вот о потоковой трансляции игр с их помощью лучше даже не помышлять – соответствующие ячейки таблицы оставлены пустыми.
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