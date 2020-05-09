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AMD предлагает не использовать Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X для потоковой трансляции игр

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В разделе сайта AMD для партнёров уже появилась не только знаменитая диаграмма, поясняющая совместимость материнских плат с будущими процессорами поколения Zen 3, но и маркетинговые материалы, имеющие отношение к представленным недавно процессорам Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Они пока выложены не в полном объёме и не на всех языках, но уже позволяют судить о позиционировании данных продуктов.

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Источник изображения: AMD

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Лозунгом этих моделей становится фраза «Успевайте больше и справляйтесь быстрее». Ryzen 3 3100 противопоставляется Intel Core i3-9100F, внутри ассортимента изделий AMD он сравнивается с Ryzen 3 2300X. Преимущество новинки, надо понимать, весьма убедительное, если не рассматривать игры, где оно достаточно скромное.

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Источник изображения: AMD

Ryzen 3 3300X противопоставляется Core i5-9400 или Core i5-9400F. В качестве игрового теста выступает, помимо прочих, Counterstrike: GO с высокими настройками в разрешении 1080p, новинка AMD оказывается на 21% быстрее.

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Источник изображения: AMD

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Приводятся и рекомендованные сферы применения новых процессоров AMD.

Источник изображения: AMD

В играх, если верить таблице, они не так хороши, как их старшие собратья, а вот о потоковой трансляции игр с их помощью лучше даже не помышлять – соответствующие ячейки таблицы оставлены пустыми.

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amd matisse ryzen 3 3300x ryzen 3 3100
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nonses84
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С чего такие выводы? Всё они делают, ну , а если не сделают они, то сами запилим , делов то!
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