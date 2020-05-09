Как только в прошлом году MSI столкнулась с проблемами совместимости новых на тот момент 7-нм процессоров Ryzen 3000 и старых материнских плат, она предложила улучшить ситуацию с ограниченным объёмом микросхемы BIOS, удвоив его на серии материнских плат MAX. Увы, пользователь вынужден был покупать новую материнскую плату, но она хотя бы обладала более высоким потенциалом модернизации, чем решения с микросхемами BIOS меньшей ёмкости.

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Источник изображения: MSI

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Теперь, когда стало понятно, что чипсеты AMD серий 300 и 400 поддержку процессоров с архитектурой Zen 3 не обеспечат, некоторые въедливые владельцы материнских плат серии MAX обратили внимание на прежние заявления MSI. На сайте компании говорится, что материнская плата B450 MAX сможет поддерживать все последующие продукты в исполнении Socket AM4, которые выйдут в будущем. Нельзя исключать, что в новых условиях MSI придётся взять свои слова обратно, но может возникнуть и обратная инициатива с реализацией поддержки Ryzen 4000 для чипсетов ниже серии 500. Остаётся только наблюдать за развитием событий.