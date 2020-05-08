Неприметная, а потому не облагаемая платой за доступ к ней публикация на страницах ресурса DigiTimes позволяет понять, как в наши дни чувствует себя компания Elitegroup Computer Systems (ECS), не демонстрирующая былых амбиций на розничном рынке материнских плат.

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Источник изображения: YouTube, Notebook Italia

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Во-первых, компания сосредоточилась на выпуске компактных компьютеров семейства Liva, для этого в 2018 году в Таиланде было возведено новое предприятие. Ежемесячно с конвейера сходят до 50 тысяч компактных настольных систем, основным рынком сбыта остаются США. В 2016 году компания ECS также вложила средства в IoTecha – разработчика зарядных устройств для электромобилей, и теперь к 2021 году это сотрудничество начнёт приносить выручку.

Предприятие ECS в Китае к апрелю восстановило привычный режим работы после мартовских ограничений, связанных с распространением коронавируса. В 2019 году ECS выпустила более 400 тысяч ученических ноутбуков, что на 30% больше, чем в 2018 году. С марта текущего года объём подобных заказов продолжает увеличиваться, программа поставок уже рассчитана до второго полугодия включительно. Основными заказчиками выступают страны Африки и Латинской Америки, которые тоже пытаются приспособить образовательный процесс к реалиям пандемии. Помимо ноутбуков, ECS выпускает и планшетные компьютеры для образовательного сектора.

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ECS остаётся OEM-подрядчиком по выпуску настольных систем марок Dell, Acer, Lenovo и других. Для китайской Colorful компания не только выпускает материнские платы и видеокарты, но и разрабатывает их. Словом, своё место на рынке ECS нашла, хотя и не часто попадает в ленту новостей.